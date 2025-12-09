La gripe se dispara en Cataluña: la incidencia se multiplica por 2,5 y supera el pico de las tres temporadas anteriores

Cataluña afronta un incremento repentino y muy notable de la gripe. Según datos del Sistema de Informació per la Vigilancia de Infeccions (SIVIC), la incidencia se ha multiplicado por 2,5 en sólo una semana, llegando a los 418 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra que supera los picos de las tres temporadas anteriores y sitúa el país en nivel muy alto de transmisión.

Entre el 1 y el 7 de diciembre se registraron 24.969 diagnósticos de gripe en la atención primaria, más del doble que la semana anterior. El virus afecta especialmente a la población infantil y joven: 2.104 diagnósticos en niños de 0 a 4 años, 6.175 en edades de 5 a 14 y casi 10.000 entre 15 y 44 años. Sin embargo, las personas mayores siguen concentrando la mayoría de ingresos hospitalarios.

La gripe A (H3N2), en su variante K, es la predominante, con un 69% de los casos. Aunque presenta divergencias con respecto a algunas vacunas, los expertos indican que no provoca enfermedad más grave y que las vaccinias siguen protegiendo contra las formas severas. Salud recomienda el uso de mascarilla en centros sanitarios y sociosanitarios para reducir la transmisión, especialmente entre colectivos vulnerables.

Tensión creciente en los hospitales

Los ingresos por gripe siguen aumentando, mientras que los relacionados con otros virus se mantienen estables. El 73% de los ingresos por gripe y la totalidad de los casos de covid detectados esta semana corresponden a personas mayores de 60 años. El 67% de los ingresos por VRS son bebés y niños de menos de cuatro años.

Médicos de Cataluña y SATSE alertan de que las urgencias hospitalarias están altamente tensionadas, con un incremento notable de casos que primero se ha manifestado en niños y que ahora ya empieza a afectar adultos. En el Hospital del Mar, las trabajadoras denuncian cifras “inéditas”: 225 personas en urgencias, 51 de ellas esperando más de 14 horas y un paciente con una estancia de 142 horas.

Vacunación: cobertura desigual

La cobertura vacunal contra la gripe es del 66% entre los mayores de 80 años y del 52% entre las personas de 70 a 79. En niños de 6 meses a 5 años, la cobertura es del 38%. Con respecto al VRS, la protección supera el 89% entre los bebés. Con una incidencia global de infecciones respiratorias agudas de 1.115 casos para|por cada 100.000 habitantes, la gripe se confirma como el virus claramente predominante este inicio de diciembre.