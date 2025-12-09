Los Agentes Rurales blindan los pasos de fauna para frenar los jabalíes infectados en Bellaterra

Con la ampliación del dispositivo, los efectivos movilizados han pasado de 400 a más de 1.000 agentesACN

Los Agentes Rurales han intensificado esta semana el bloqueo físico de los pasos de fauna situados en torno a la “zona cero” donde han aparecido varios jabalíes muertos por peste porcina africana. La actuación se centra en un radio de hasta 10 kilómetros en torno a Bellaterra, con especial vigilancia de los corredores biológicos que conectan Collserola con el Parque de Sant Llorenç del Munt, para evitar que los animales infectados se desplacen.

Desde el inicio del operativo, se instalaron barreras y repelentes para impedir el movimiento de los jabalíes. Ahora, el dispositivo ha reforzado el cierre de estos pasos con elementos físicos, mientras agentes de los Mossos d'Esquadra vigilan el perímetro, sobre todo durante la noche, cuando hay más actividad de estos animales.

Con la ampliación del dispositivo, los efectivos movilizados han pasado de 400 a más de 1.000 agentes, incluyendo cuerpos provenientes de otras comunidades, como la UME, la Guardia Civil y los Agentes Forestales de Madrid. Los equipos trabajan por tierra y aire, tanto con patrullas a pie —muchas con perros especializados— como con helicópteros y drones.

Según la subinspectora Janet Puiggròs, hasta ahora la contención es efectiva: Hacemos cierres firmes y, de momento, lo tenemos contenido. No consta que los jabalíes hayan salido del perímetro afectado”. También ha destacado el trabajo de captura y extracción de animales enfermos o muertos, que se realiza siguiendo protocolos estrictos de bioseguridad.

Los Agentes Rurales valoran positivamente el comportamiento de la ciudadanía este fin de semana, ya que se ha respetado mayoritariamente la prohibición de acceder al entorno natural, una medida clave para impedir que personas o animales domésticos trasladen rastros del virus fuera de la zona de control.

Les restricciones de acceso continuarán vigentes hasta el 14 de diciembre, mientras se mantiene el objetivo prioritario: contener el virus dentro del radio actual y evitar que se expanda hacia otras zonas protegidas del territorio.