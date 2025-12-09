Un 35% del personal médico de Tarragona hace huelga y pide una sanidad pública con mejores condiciones

El sindicato Metges de Catalunya cifra en un 45% el seguimiento de la primera jornada de una huelga para reclamar mejoras laborales y que continuará este miércoles y el 14 y el 15 de enero. Centenares de médicos han salido este martes al centro de Barcelona en una manifestación que grita para una sanidad “pública y de calidad”, para un convenio médico propio y contra la sobrecarga asistencial y el agotamiento profesional, con mensajes como “Médico cansado, paciente maltratado” y “Tanta espera, nos desespera. La manifestación ha empezado ante la delegación del gobierno español y tiene previsto llegar a la plaza de Sant Jaume. Durante el recorrido, los médicos han coincidido con la protesta de taxistas, que cortan los carriles centrales de la Gran Vía.

A nivel global, la atención primaria, cifra el seguimiento en el 54% y en los hospitales, en el 33%. Por provincias, en Barcelona, el seguimiento es del 53%; en ⁠Girona, del 39%; a Tarragona, del 35% y a Lleida, del 24%, según el sindicato convocante.

En la cabecera de la manifestación, la pancarta busca la implicación de la ciudadanía, con el lema A ti también te afecta, y a la primera línea, también se puede ver una ilustración que representa la consejera de Salud, a Olga Pané, como un cagón, ya que la protesta tiene lugar cuando faltan pocos días por las fiestas de Navidad.