Tarragona, una de las pocas capitales donde nunca ha caído “El Gordo”

Publicado por Júlia Camprubí Díez Creado: Actualizado:

En las puertas del tradicional sorteo del 22 de diciembre, Tarragona vuelve a situarse entre las capitales de provincia que todavía no pueden presumir de haber visto caer nunca “El Gordo” de la Lotería de Navidad. A pesar de la larga trayectoria del sorteo y la participación constante de los vecinos, la ciudad sigue sin estrenarse con el primer premio.

La ausencia de “El Gordo” no es una singularidad exclusiva de Tarragona. Otras capitales como Ávila y Melilla se encuentran en la misma situación. La razón no responde a ningún fenómeno misterioso, sino a una combinación de factores estadísticos que influyen en la distribución del premio. Por una parte, las capitales con menos volumen de décimos vendidos acumulan menos probabilidades reales de llevarse el primer premio. En este sentido, Tarragona presenta un nivel de participación notable, pero inferior al de otras zonas del país con una tradición de compra más arraigada y una red de administraciones más extensa. A eso se añade la dispersión de la suerte dentro de la misma provincia: mientras que municipios como Reus, Salou u otras poblaciones tarraconenses sí que han sido premiados en varias ocasiones con cantidades importantes, el primer premio nunca ha recaído directamente en la capital.

Una expectativa que crece cada año

A pesar de esta trayectoria, la ilusión se mantiene intacta. Cada Navidad, las administraciones de la ciudad registran colas constantes y un aumento progresivo de ventas durante los días previos al sorteo. La tradición se ha consolidado como un ritual colectivo donde la esperanza pesa tanto como el valor del premio.

Para muchos tarraconenses, la posibilidad que “El Gordo” llegue finalmente a la ciudad es más que un deseo económico: sería un hito histórico y un motivo de celebración. La idea de escuchar a los niños de San Ildefonso cantar un número vendido a Tarragona sigue siendo una imagen deseada y todavía pendiente de estrenar.

El 22 de diciembre: cita con la suerte

Con el sorteo a tocar, Tarragona encarará una nueva oportunidad de cambiar las estadísticas. Sea cuál sea el resultado, el espíritu navideño y la esperanza volverán a ser protagonistas. Y mientras la ciudad siga comprando, la posibilidad de que “El Gordo” haga parada continuará abierta.