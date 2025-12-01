Conoce cuál es tu estado mental: según los expertos, este es el gesto que haces sin darte cuenta de ello

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El lenguaje corporal puede revelar mucho más de lo que imaginamos sobre nuestra manera de ser, y gestos aparentemente sencillos pueden esconder un importante peso psicológico. Según señalan especialistas en comunicación no verbal, uno de estos es caminar con las manos entrelazadas detrás de la espalda, una postura discreta pero llena de significado.

Los expertos explican que este gesto suele asociarse a momentos de introspección y alta concentración. Adoptar esta posición ayuda a muchas personas a ordenar ideas, procesar pensamientos complejos y conectar mejor con las propias emociones.

Mantener las manos fuera del campo visual ayuda a reducir distracciones, cosa que favorece la claridad mental. De esta manera, un gesto tan simple cómo llevar las manos detrás mientras caminamos puede convertirse en una poderosa herramienta para el pensamiento reflexivo y la calma interior. Al mismo tiempo, proyecta delante de los otros una imagen de serenidad, seguridad y autocontrol.