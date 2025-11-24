La Policía Nacional publica la fotografía de los fugitivos más buscados, entre ellos uno de Barcelona

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Policía Nacional ha pedido la colaboración ciudadana para detener a los diez fugitivos más buscados en España, uno de los cuales de Barcelona. Son personas, con diferentes perfiles delictivos, reclamadas por delitos de especial gravedad, como asesinato, agresiones sexuales a menores, tráfico de drogas, tráfico de seres humanos o robos con violencia.

El fugitivo originario de Barcelona se llama Manuel Rodríguez López, tiene 63 años y tiene múltiples requisitorias por robos con violencia, tenencia ilícita de armas, lesiones y rotura de condena. Tiene una altura de 1,75 metros, es delgado de complexión, pelo canoso, piel blanca y ojos marrones. «Se lo considera muy peligroso», dice la policía.

La policía ha difundido imágenes reales y se han añadido otros en que, mediante inteligencia artificial, se han recreado cambios que podrían haber recreado los fugitivos con el fin de modificar su apariencia y evitar ser reconocidos. La policía pide a la ciudadanía que si puede aportar algún dato sobre estas personas lo diga a través del correo confidencial losmasbuscados@policia.es.

En caso de que las informaciones apuntan que estas personas se encuentran en el extranjero, la sección de localización de fugitivos cuenta con herramientas de cooperación internacional para emprender acciones para localizar y detener a los fugitivos.

Aparte del fugitivo de Barcelona, la Policía Nacional busca también ciudadanos de la Coruña, Algeciras (Cádiz), Puente Genil (Córdoba), Vilanova de Arousa (Pontevedra), Ourense, Huelva, Rumania y Sancti-Spíritus (Salamanca).

En 2024, la sección de localización de fugitivos participó en la detención de 460 prófugos de la justicia por reclamaciones nacionales o internacionales.