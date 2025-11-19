Como preparar el kit de emergencia que todos los hogares tendrían que tener, según el Govern

Se tacta de una recomendación que se alinea con las directrices de la Unión EuropeaGeneralitat de Catalunya

El Govern de la Generalitat ha lanzado una nueva campaña para fomentar la cultura de la autoprotección de la población ante posibles situaciones de emergencia, como apagones eléctricos prolongados, inundaciones que puedan provocar aislamientos o confinamientos inesperados. El objetivo es que todos los hogares dispongan de un kit de emergencia que permita ser autosuficientes durante al menos tres días sin apoyo externo.

¿Qué tiene que incluir el kit ?

La consejera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, explicó este lunes que el kit se tiene que preparar en una mochila y la guardó cerca de la puerta de casa para poder cogerla rápidamente si hay que evacuar la vivienda.

Los elementos imprescindibles son:

1,5 litros de agua por persona y día

Alimentos no perecederos

Medicación habitual y botiquín básico

Linterna con pilas de recambio

Radio con pilas o de manivela

Documentos importantes y dinero en efectivo, dentro de una bolso estanca

En el caso de hogares con criaturas, personas mayores o personas con necesidades especiales, el Gobierno recuerda que se tienen que incluir artículos específicos como pañales, medicación concreta o alimentos adaptados. También hay que añadir el necesario para las mascotas.

Una campaña para una sociedad con más riesgos

Parlon subrayó que la iniciativa “no busca generar alarmismo, sino promover la prevención”, en un contexto marcado por el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos. La campaña, que se difundirá esta semana a los medios y al espacio público, quiere contribuir a que la ciudadanía pase “de una actitud pasiva a una activa” ante las emergencias.

Se trata de una recomendación que se alinea con las directrices de la Unión Europea, que también apuesta para que cada hogar tenga preparados kits de autoprotección.