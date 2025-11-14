El Estado da ayudas para formarte como transportista: cursos, seminarios y másters

Se trata de la 18.ª edición de este programa, pensado para aumentar la calificación de profesionales y futuros trabajadorescedida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado una nueva convocatoria de ayudas que puede beneficiar centenares de personas que quieran formarse en el sector del transporte por carretera. En total, el Estado destina 3,8 millones de euros para financiar cursos, talleres, seminarios e incluso másters impartidos a lo largo del 2025.

Les subvenciones, publicadas hoy en el BOE, se han concedido a 22 entidades formadoras que impartirán 1.111 cursos agrupados en 194 acciones formativas. Se trata de la 18.ª edición de este programa, pensado para aumentar la calificación de profesionales y futuros trabajadores de un sector clave pero muy envejecido y en plena transformación digital.

Los cursos incluyen idiomas, informática, conducción, gestión empresarial, normativa, calidad, medio ambiente o prevención de riesgos laborales, tanto en formato presencial como en línea. Les acciones formativas las ofrecen asociaciones empresariales, sindicatos y entidades sin ánimo de lucro.

Objetivo: más profesionales y más formación

Esta línea de ayudas se enmarca en la estrategia del Ministerio para captar nuevos conductores y modernizar el transporte por carretera. De hecho, esta misma semana el Consejo de Ministros ha aprobado otra propuesta: hasta 3.000 euros de ayuda para obtener los permisos profesionales de camión y autobús.

El Gobierno también ha destinado recientemente 9,6 millones a facilitar la retirada anticipada de transportistas de más de 63 años o con incapacidad permanente, con 321 beneficiarios. El objetivo es renovar el sector, proteger la salud de los profesionales y reforzar la seguridad vial.