Confirmado: el Estado te ayuda a pagar el carnet de conducir de camión y autobús

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real decreto que establece subvenciones de hasta 3.000 euros por persona para la obtención de los permissos de conducción de las clases C y D, destinados a camiones y autobuses. Les ayudas se dirigen concretamente a personas que tengan o estén cursando el segundo año del título de Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera, o sea titular del Certificado de Aptitud Profesional (NINGUNO) para la conducción de determinados vehículos destinados al transporte por carretera.

Los beneficiarios podrán matricularse en autoescuelas para obtener el permis C o D, con la posibilidad de incluir también el permis B. Les subvenciones cubren tanto las tasas de examen y de expedición del permiso como los gastos derivados del examen psicotécnico necesario.

El presupuesto total destinado a estas ayudas es de 500.000 euros y serán compatibles con otras subvenciones existentes para obtener los permisos de conducir.

El plazo para presentar solicitudes será de dos meses desde la entrada en vigor del Real decreto, y los beneficiarios dispondrán de un año para obtener los permisos subvencionados, prorrogable seis meses más por causas justificadas. Les solicitudes se atenderán por orden de presentación, estableciéndose un criterio de prioridad: primero los titulares del título de Técnico en Conducción; después los que hayan cursado el primer año; y finalmente, los titulares del CAP.

Plan Reconduce

Estas ayudas forman parte del Plan Reconduce, impulsado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con el objetivo de captar talento y nuevos conductores profesionales para el transporte de mercancías y pasajeros.

Según datos de la Comisión Europea, la UE necesita medio millón de conductores profesionales, y en España se estima la necesidad de unos 30.000 conductores de camión y 4.700 de autobús. Como aparte del plan, el Ministerio ha lanzado una campaña digital para dar visibilidad a la profesión y las oportunidades laborales que ofrece.