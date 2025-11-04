El indie ‘elegante y contundente’ de Valier

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

Ignasi Cuadern (ve y guitarra), Oriol Roigé (bajista y teclados) y Joan Queralt (batería) son Valier, un «grupo de amigos de toda la vida» que se presentan en el mercado con su primer trabajo, no me lo puedo creer (autoeditado, 2025). Valier es la reinvención del grupo Microhomes, que en el 2021 ganó el Premi Joventut–Cases de la Música del concurs del concurso de bandas emergentes Sona9. «Llegar hasta aquí ha sido un camino largo, pero sin todo lo que hemos hecho antes no habríamos llegado a este álbum», explican. Un trabajo, aseguran, «que tiene una coherencia y un hilo narrativo que hacen que sea un disco de aquellos que se puede escuchar de arriba abajo».

El álbum de debut de los Valier lo conforman diez canciones en catalán que, en palabras de sus componentes, los representa «profundamente». Los Valier explican que no me lo puedo creer se mueve «en la confluencia entre el pop, el rock y el indie, con influencias marcadas de la primera década de los 2000 y principios de la siguiente, de bandas como The Strokes, Oasis o U2, entre otros».

«Somos una banda que nos movemos entre aquello que es elegante, que está muy bien hecho y muy cuidado, pero que, a la vez, tiene alguna cosa caótica, energética, incluso sucia. Es entre estos dos mundos, que de entrada pueden parecer antagonistas, donde posicionamos nosotros», afirman. El objetivo de este primer trabajo, insisten, «era que, por mucho que haya ruido, el resultado fuera bonito, como de una elegancia rota».

En este encontrar la manera, explican los Valier, ha tenido un papel fundamental a Jordi Bastida (Sidonie, Alizzz, Els Pets, Chico Jorge), productor de la mayoría de las canciones. «Queríamos que el álbum tuviera uniformidad, que se pudiera consumir de arriba abajo y que siempre fuera reconocible, y a Jordi lo entendió muy bien», afirman. «Más que dictar, Jordi crea dinámicas porque entre todos llegamos allí donde queremos ir. Fue un acierto trabajar con él».

No me lo puedo creer es también el título de una de las canciones del disco. Con ella, son también temas comoPodria ser pitjor, Criticarem els drames dels altres, No et puc dir res més o No té sentit complicar-se tant. Son, explican, letras muy generacionales: «Queríamos hablar, sobre todo, de las cosas que traquetean a nuestro alrededor». Y hacerlo, además, «poniéndolas sobre la mesa sin dar lecciones ni hacer juicios de valor: no hay que decir explícitamente que si miras demasiado el móvil se te freirá el cerebro». Simplemente, concluyen, «son temas que resuenan para nuestra generación».

De cara a la gira de presentación, los Valier están trabajando con otras bandas para dar conciertos juntos.