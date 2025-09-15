BComú reclama a Collboni anular la salida del Tour de Francia desde Barcelona en el 2026 si no se expulsa Israel

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La presidenta del grupo municipal de BComú en el Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz, ha reclamado este lunes al alcalde, Jaume Collboni, anular la salida del Tour de Francia desde Barcelona en el 2026 si no se expulsa Israel. En una rueda de prensa, Sanz ha pedido en Collboni que "lidere un acuerdo de ciudad" para pedir al Tour que expulse el equipo israelí. "No podemos poner el deporte en el servicio de blanquear un genocidio", ha afirmado la presidenta de BComú en el Ayuntamiento, que ha pedido que no se permita que el equipo israelí "pasee miles de muertos|, heridos y desplazados por las calles de Barcelona. "Tenemos que decidir en qué bando nos ponemos", ha subrayado Sanz. "Pedimos que no se vuelva a equivocar y que actúe cuando toca y no llegue tarde", ha insistido.