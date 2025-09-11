Diari Més

Sánchez felicita la Diada en catalán: «Celebramos la Cataluña de todos y de todas: abierta, plural y con ambición de futuro»

El presidente del gobierno español señala la “convivencia, respeto y progreso compartido” como clave del avance

El presidente español, Pedro Sánchez, durante su declaración institucional sobre Israel y Gaza en la Moncloa

Publicado por
ACN

Creado:

Actualizado:

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha felicitado la Diada en catalán en un mensaje en X donde sostiene que este Once de Septiembre se celebra la Cataluña de todos y de todas: abierta, plural y con ambición de futuro”. Señala la “convivencia”, el “respeto” y el “progreso compartido” como elementos esenciales “para que los catalanes y las catalanas sigan avanzando”.

