Sánchez felicita la Diada en catalán: «Celebramos la Cataluña de todos y de todas: abierta, plural y con ambición de futuro»

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha felicitado la Diada en catalán en un mensaje en X donde sostiene que este Once de Septiembre se celebra la Cataluña de todos y de todas: abierta, plural y con ambición de futuro”. Señala la “convivencia”, el “respeto” y el “progreso compartido” como elementos esenciales “para que los catalanes y las catalanas sigan avanzando”.