Miles de personas se manifiestan en Tortosa, Girona y Barcelona convocadas por la ANC, Òmnium y otras entidades

Les manifestaciones de la Festividad organizadas por la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) en Barcelona, Girona y Tortosa han empezado en torno a las 17.14 h, hora simbólica que recuerda las agresiones contra las instituciones catalanas del régimen de Felipe V ahora hace 300 años. En la capital de Catalunya la movilización se ha visto perturbada por la lluvia intensa de la mañana, que ha obligado a los organizadores a modificar parte del programa. En un momento de crisis del soberanismo, la ANC sostiene que hay "más motivos que nunca" para la independencia, para "combatir la desnacionalización", para "garantizar" el futuro del catalán o para "poner fin al espolio fiscal".

Unas 41.500 personas han participado en las manifestaciones de la Diada según las cifras que han facilitado las distintas fuentes oficiales. En concreto, en Barcelona la Guardia Urbana ha contado a 28.000 manifestantes. En Girona, la Policía Municipal indicó que fueron 12.000 las personas movilizadas, mientras que en Tortosa, los Mossos d´Esquadra indicaron que 1.500 manifestantes formaron parte del recorrido de la reivindicación independentista.

El año pasado, cuando la movilización fue también descentralizada, el independentismo sacó a 73.500 personas a la calle en Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida y Tortosa. En concreto, a las 60.000 personas que según la Guardia Urbana se movilizaron en Barcelona, más del doble que este año, se sumaron las 6.500 que lo hicieron en Girona -cifra de la Policía Municipal-, las 2.800 de Tarragona, las 3.000 de Lleida y las 1.200 de las localidades de Tortosa.