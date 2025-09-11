Instituciones, partidos y entidades ofrecen las tradicionales ofrendas al monumento de Rafael Casanova con motivo de la Festividad

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Instituciones, partidos y entidades rinden homenaje a quien fue conseller en cap de Barcelona durante la guerra de Sucesión, Rafael Casanova. Y lo hacen justo en el punto donde cayó herido el 11 de septiembre de 1714, en el actual cruce entre Ali Bei y ronda de Sant Pere. Los más matinales, a las 8 horas, han sido los Mossos con la consellera de Interior, Núria Parlon, y el director general de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, al frente. Se espera la presencia de miembros del Gobierno y de la Mesa del Parlamento, del Ayuntamiento de Barcelona, de entidades, de sindicatos y de partidos políticos excepto CUP, Alianza Catalana, Vox y PPC.