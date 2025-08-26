Muere Manolo de la Calva, cantante y compositor del Dúo Dinámico

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El cantante y compositor Manolo de la Calva, miembro del célebre Dúo Dinámico, ha muerto este martes a los 88 años, según ha confirmado en X Ramón Arcusa, el segundo componente de la banda. Nacido en Barcelona en 1937, De la Calva empezó a trabajar como tornero en la empresa Elizalde, donde conoció a la que se convertiría en su pareja artística durante décadas.

Arcusa y De la Calva empezaron a cantar juntos de manera amateur, una colaboración que se consolidó bajo el paraguas del Dúo Dinámico. Se convirtieron en referentes de la música pop, con canciones como 'La, la, la', con la que Massiel ganó el festival de Eurovisión en 1968.

En una publicación en X, Arcusa ha anunciado la muerte de Manolo de la Calva, a quien ha definido como "su amigo del alma, más que un hermano, un compañero de cien aventuras y mil canciones". "No lloréis por él, no le gustaría. Fue alma del Dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida. Gracias por tanto, amigo. Ya eres eterno. Cuídate allí donde estés. Te echaremos mucho de menos", ha asegurado.