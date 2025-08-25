Imagen de archivo de un área destruida a causa de los ataques aéreos de las fuerzas de defensa israelíes en el centro y el oeste de Gaza.OLMOS

Un ataque israelí cerca del hospital Nasser de Gaza ha provocado al menos 14 muertos, entre ellos cuatro periodistas, según ha informado al gobierno de Gaza en una información de que recoge Al Jazeera.

Los periodistas asesinados trabajaban para la misma Al Jazeera, uno era fotoperiodista de Reuters, otro colaboraba con AP y el cuarto con la televisión NBC. Según las autoridades de Gaza, la cifra de periodistas muertos desde el inicio del conflicto es de 244.

En un comunicado, el ejército israelí ha confirmado el bombardeo y ha indicado que abrirá una «investigación preliminar cuanto antes mejor». Las fuerzas armadas han asegurado que «no atacan periodistas como tales» y que lamentan cualquier «daño a personas no implicadas» en el conflicto.

La relatora especial de la ONU por los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanesa, ha condenado el ataque, y ha instado a la comunidad internacional a actuar. Suplico en los estados: ¿qué más se tiene que presenciar antes de que actuéis para detener esta carnicería? Romped el bloqueo, imponéis un embargo de armas, imponéis sanciones», ha reclamado.