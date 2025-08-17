El humo de los incendios de España y Portugal enturbia el cielo de Tarragona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El humo de los incendios que están afectando a varios territorios de Portugal y España ha empezado a llegar a Cataluña. Les imágenes por satélite corroboran que el humo y las cenizas ya se encuentran encima de las comarcas tarraconenses, donde el cielo ha quedado enturbiado.

Este hecho puede provocar que las temperaturas no se suban tanto como estaba previsto, pero el viento que sopla en el litoral tarraconense está dejando sin efecto esta situación.

Esta mañana, el Meteocat ya alertaba de que «uno de los efectos del humo en las capas medias de la troposfera es el de inhibir el ascenso de la temperatura. Los valores serán elevados, pero por debajo de lo que se esperaría». «Sin embargo, el viento de oeste en el litoral sur será efectivo y allí sí que subirá la temperatura», añadían.

De hecho, las temperaturas más altas de Cataluña hasta las 16 horas se han registrado en las comarcas tarraconenses. Miami Platja ha superado los 40 grados, así como Nulles, la Ametlla de Mar o Aldover.