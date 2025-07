Montero dice que la financiación catalana no irá al margen del resto de comunidades y recogerá "la singularidad de todo el mundo"

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La vicepresidenta del gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha garantizado que la financiación para Cataluña "no irá al margen" del resto de comunidades. "Tendrá que incorporar un reconocimiento a las singularidades y a la diversidad territorial de nuestro país, pero para todo el mundo, no sólo para Cataluña", ha defendido la ministra en una entrevista en 'El Correo de Andalucía'.

Esta postura de la ministra choca con la de ERC, que defiende una financiación singular y propia para Cataluña. El sábado Generalitat y Estado anunciaron que la Comisión Bilateral para certificar el acuerdo por el modelo de financiación será el 14 de julio, dos semanas más tarde del plazo pactado.

Por otra parte, la ministra también se ha referido al aval del Tribunal Constitucional (TC) a la ley de amnistía y ha insistido en que las resoluciones judiciales "no están para que se opine, sino para cumplirlas". En esta línea, Montero ha defendido que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont pueda volver "pronto" a Cataluña. La ministra ha argumentado que la amnistía cubría todos los hechos relacionados con el 'proceso' y, por lo tanto, cree que tiene "pleno efecto" sobre el expresidente. "Espero que Puigdemont venga pronto a Cataluña porque eso dará por cerrada definitivamente esta página que nunca se tendría que haber producido", ha remarcado.

Montero también ha advertido que no se puede poner en duda las sentencias judiciales en función de sí gustan o no porque eso cuestiona "la legitimidad" de los órganos que las dictan. En esta línea, ha subrayado que las decisiones del TC son "imperativas" y ha remarcado que hay que cumplirlas. Además, ha asegurado que el aval a la amnistía es "una magnífica noticia" para España. Hoy la situación en Cataluña no se parece en nada a lo que vivíamos hace siete años cuando llegamos al gobierno y eso es fruto de un trabajo muy criticado pero muy eficaz, con iniciativas valientes como los indultos o la amnistía", ha reafirmado.