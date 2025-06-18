Red Eléctrica sitúa el origen del apagón en una planta fotovoltaica de Badajoz

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Red Eléctrica sitúa el origen del apagón del 28 de abril en unas grandes oscilaciones de tensión y apunta al «funcionamiento incorrecto» de una planta fotovoltaica «perfectamente identificada» de Badajoz, que se mantiene en secreto por motivos de confidencialidad. En una rueda de prensa para presentar su propio informe sobre el gran apagón, la directora general de Operación de REE, Concha Sánchez, ha asegurado que la mañana del día 28 de abril no tenían «ningún indicio de lo que pasaría después».

La compañía ha justificado su decisión de no sustituir una planta de ciclo combinado que el día 27 se declaró indisponible, motivo mencionado en el informe del gobierno español, y ha defendido que actuó de forma «diligente». En una rueda de prensa, Red Eléctrica ha evitado asumir responsabilidades por el apagón, y ha dicho que en todo caso eso lo tendrán que dictaminar las autoridades como la CNMC o los tribunales.

«Un grupo se declaró indisponible después de haber sido programado, y los cálculos del operador permitieron llegar a la conclusión que no hacía falta sustituirlo, con el mejor conocimiento que tenían y con la premisa que todo el mundo cumplía con sus obligaciones», ha defendido la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor.

Según Sánchez, que hubiera habido un grupo más en el sistema «no hubiera cambiado las cosas», porque la capacidad de control de la tensión que había se consideraba «suficiente» si todo el mundo cumplía.

En esta línea, Red Eléctrica se defiende de algunos de los puntos sugeridos en el informe del gobierno español, que apuntaban en el hecho de que no se hubiera programado algún sustituto por la planta de ciclo combinado que dejó de estar disponible, y apunta las eléctricas como posibles incumplidoras de sus obligaciones.

«No incumplimos ningún procedimiento de operación y actuamos de manera diligente en todo momento. Creemos que no tenemos que asumir ninguna reclamación ni hacer frente a indemnizaciones», ha asegurado, por su parte, el consejero delegado de Redeia, Roberto García Merino.

Por otra parte, Corredor ha vuelto a negar que tenga intención de dimitir, y ha cuestionado si también se pedirá la dimisión de los presidentes de otras empresas como las eléctricas si se demuestra que «tienen responsabilidades en el apagón».