Recuperada la circulación de trenes de alta velocidad en Lleida después de la avería de señalización

La circulación de trenes de alta velocidad con origen y destino Lleida se ha recuperado hacia la 1 del mediodía, después de varias horas interrumpida. Una avería de señalización en la salida de Lleida ha provocado que la circulación quedara totalmente parada durante un rato entre Barcelona y Madrid.

Una vez resuelta la incidencia, antes de las 8.30 horas, la circulación hacia Madrid se ha recuperado gradualmente, pero la incidencia ha continuado en los trenes con origen y destino en la capital del Segrià. Hacia la 1 del mediodía se ha resuelto la incidencia y se va recuperando la normalidad de las circulaciones.