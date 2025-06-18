Movilidad
Recuperada la circulación de trenes de alta velocidad en Lleida después de la avería de señalización
Los trenes recuperan gradualmente la normalidad
La circulación de trenes de alta velocidad con origen y destino Lleida se ha recuperado hacia la 1 del mediodía, después de varias horas interrumpida. Una avería de señalización en la salida de Lleida ha provocado que la circulación quedara totalmente parada durante un rato entre Barcelona y Madrid.
Una vez resuelta la incidencia, antes de las 8.30 horas, la circulación hacia Madrid se ha recuperado gradualmente, pero la incidencia ha continuado en los trenes con origen y destino en la capital del Segrià. Hacia la 1 del mediodía se ha resuelto la incidencia y se va recuperando la normalidad de las circulaciones.