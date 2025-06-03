Telefónica investiga un robo de datos a Movistar

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Telefónica está investigando un hackeig de datos de Movistar, según han confirmado fuentes de la compañía. En concreto, y por lo que se desprende de varios mensajes publicados en la red social X, un pirata informático habría conseguido robar información personal de más de 20 millones de clientes de Movistar, con elementos como el nombre completo, el DNI o la dirección entre otros.

El hacker habría ya filtrado un millón de datos como prueba en el DarkWeb, y pediría una recompensa de 1.500 millones de dólares a cambio de la información. La información filtrada hasta ahora es del negocio en Perú.