Una incidencia de Telefónica afecta al teléfono 112 pero en Cataluña sigue operando

Una incidencia de Telefónica en el ámbito estatal afecta el teléfono 112 pero en Cataluña sigue operando gracias a los sistemas de contingencia, según han informado a ACN fuentes de Protección Civil, de que han explicado que ha habido afectaciones «mínimas». Se están atendiendo llamadas y se funciona con normalidad gracias porque los sistemas de contingencia hacen que se pasen las llamadas por otros teléfonos.

Algunas comunidades han habilitado teléfonos de emergencia alternativos, como la Comunidad Valenciana, que ha puesto a disposición de la ciudadanía el teléfono 96342800. Fuentes de Telefónica han explicado que se han hecho unos trabajos de actualización de la red que han afectado servicios puntuales en algunas empresas y se trabaja para resolver la incidencia.