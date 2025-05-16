Judicial
El AN establece una indemnización de 232.000 euros en Sandro Rosell por el año y nueve meses en prisión preventiva
El expresidente del Barça reclamaba casi 30 MEUR después de ser absuelto de blanquear comisiones del Brasil
La Audiencia Nacional ha establecido una indemnización de 232.500 euros para el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell por los 645 días, o sea un año y nueve meses, que pasó en prisión provisional entre mayo de 2017 y febrero de 2019, juzgado por organización criminal y blanqueo de capitales de comisiones de partidos de la selección brasileña y de un contrato con una marca deportiva, acusaciones de las cuales fue absuelto.
Rosell había pedido una indemnización en el Estado de 29,7 millones de euros por los perjuicios morales y económicos causados por la prisión provisional derivados de la obligación de abandonar los negocios durante este tiempo, los gastos de la defensa legal y los costes de los desplazamientos de sus familiares en la prisión para visitarlo.