El AN establece una indemnización de 232.000 euros en Sandro Rosell por el año y nueve meses en prisión preventiva

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Audiencia Nacional ha establecido una indemnización de 232.500 euros para el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell por los 645 días, o sea un año y nueve meses, que pasó en prisión provisional entre mayo de 2017 y febrero de 2019, juzgado por organización criminal y blanqueo de capitales de comisiones de partidos de la selección brasileña y de un contrato con una marca deportiva, acusaciones de las cuales fue absuelto.

Rosell había pedido una indemnización en el Estado de 29,7 millones de euros por los perjuicios morales y económicos causados por la prisión provisional derivados de la obligación de abandonar los negocios durante este tiempo, los gastos de la defensa legal y los costes de los desplazamientos de sus familiares en la prisión para visitarlo.