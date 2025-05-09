León XIV pide llevar la fe a lugares donde se han impuesto otras prioridades, como «el dinero, el éxito, el poder o el placer»

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El papa León XIV ha pedido a la Iglesia un esfuerzo para llevar de nuevo la fe en lugares donde se han impuesto otras prioridades o «seguridades», como «la tecnología, el dinero, el éxito, el poder y el placer». Hablamos de ambientaciones en que no es fácil testimoniar y anunciar el Evangelio y donde se ridiculiza quien cree, se lo obstaculiza y desprecia, o, en el mejor de los casos, se lo tolera y compadece. Precisamente por eso, son lugares donde la misión es más urgente», ha dicho en su primera misa como pontífice.

Delante de los cardenales que lo escogieron, ha alertado que la falta de religiosidad a menudo trae dramas como «la pérdida del sentido de la vida, el olvido de la misericordia, la violación de la dignidad de la persona o la crisis de la familia».

«Tampoco faltan los contextos en que Jesús, aunque es apreciado como hombre, es reducido sólo a un tipo de líder carismático o a un superhombre, y eso no solamente entre los no creyentes, sino también entre muchos bautizados, que de esta manera acaban viviendo, en este ámbito, un ateísmo de hecho», ha expuesto el pontífice una homilía en la Capilla Sixtina.

El nuevo líder del catolicismo mundial también ha agradecido su elección y ha calificado esta nueva responsabilidad como un «tesoro» que tendrá que administrar en favor de la iglesia. Tal como ha agregado, su objetivo es que la institución se erija en un espacio de salvación «que navega a través de las mareas de la historia» y un «faro que ilumina las noches del mundo». «No tanto gracias a la magnificencia de sus estructuras y a la grandiosidad de sus construcciones, como los monumentos donde nos encontremos, sino por la santidad de sus miembros», ha remachado.

La primera misa del nuevo pontífice, este viernes por la mañana en la Capilla Sixtina, ha supuesto la reaparición de León XIV después de las palabras que ofreció a la multitud en la plaza de San Pedro este jueves justo después de ser elegido. El Vaticano ha previsto también la celebración de un rosario en la plaza de San Pedro este sábado por la noche. El domingo, el nuevo pontífice aparecerá de nuevo ante los fieles cuando presida la oración del regina coeli.