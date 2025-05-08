Cientos de fieles van llenando la plaza de San Pedro a la espera de la segunda fumata

Publicado por Efe Creado: Actualizado:

Centenares de fieles van llenando este jueves la plaza de San Pedro del Vaticano a la espera de que salga la segunda fumata del cónclave, y la primera del día, desde la chimenea de la Capilla Sixtina, tras el humo negro de la noche del miércoles.

Cada día que pasa y cada votación que se celebra, la probabilidad de que sea humo blanco el que llene el cielo de Roma es mayor, por lo que muchos fieles, y sobre todo turistas y curiosos, no han querido perderse la oportunidad de vivir este momento histórico.

Para esta primera fumata del día, la plaza vaticana aún no luce completamente llena, pero desde primeras horas de la mañana centenares de personas siguen accediendo por los controles de seguridad para ocupar las primeras filas frente a la basílica, con una vista privilegiada de la pequeña chimenea que sobresale del techo de la Sixtina.

Se espera que el humo aparezca a partir de las 12.30 después de las dos primeras votaciones de la jornada, aunque podría salir antes en caso de una improbable fumata blanca, que indicaría que los cardenales han elegido al nuevo papa.

El retraso de más de dos horas registrado en la primera votación del cónclave, este miércoles, este miércoles, respecto a las previsiones no parece haber desalentado a los presentes, muchos de los cuales han regresado hoy con la esperanza renovada.

Además de los fieles, las televisiones de todo el mundo apuntan al tejado de la Sixtina para captar en primer plano la chimenea, en la que, como el miércoles, volvieron a posarse dos gaviotas que parecen hacer guardia a la espera del humo.

La aparente normalidad previa a la segunda fumata solo se ve alterada por el refuerzo del dispositivo de seguridad respecto al miércoles, con mayor presencia de agentes y una redistribución del flujo de personas en los alrededores de la plaza.

Pese a todo, el pasaje habilitado en la vía de la Conciliación para que los peregrinos puedan alcanzar y cruzar la Puerta Santa de la basílica de San Pedro permanece abierto y el flujo de fieles que aprovechan el momento histórico para recorrer el paseo es constante.

El dispositivo actual toma como referencia el que se aplicó durante el funeral del papa Francisco el pasado 26 de abril, con el objetivo de asegurar concentraciones sin incidentes ante las esperadas fumatas y la inminente, aunque todavía indefinida, presentación del nuevo pontífice.

El Ayuntamiento de Roma anunció un plan de seguridad adaptable según los niveles de aglomeración y los momentos claves del proceso, que se ajustará según la evolución del cónclave.

En el despliegue participarán las fuerzas de seguridad del Vaticano y la Gendarmería vaticana, junto a la Policía local de Roma y otros cuerpos de seguridad italianos, así como los equipos de Protección Civil y de emergencia sanitaria.