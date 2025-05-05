La ACA plantea trasvasar 1 hm3 de Siurana a Riudecanyes pero aumenta las reservas para abastecer la población

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Agencia Catalana del Agua (ACA) ha planteado trasvasar 1,03 hm3 del embalse de Siurana hacia el de Riudecanyes, en la comisión de desembalse del pantano de Riudecanyes celebrada este lunes al mediodía.

El organismo público ha fijado esta cantidad a partir de establecer unas reservas mínimas para los dos pantanos con el fin de garantizar el abastecimiento a los municipios que dependen, tanto del Priorat como del Baix Camp.

Además, a causa de la situación del embalse de Siurana -que se encuentra al 25% de su capacidad- el trasvase solo se haría si Riudecanyes queda por debajo del 50% -ahora está al 59%. La comisión no ha acabado con unanimidad y ahora la ACA tendrá que tomar una decisión definitiva en los próximos días.