Obituario
Muere Manolo 'el del Bombo' a los 76 años
La última aparición pública de Manolo 'el del Bombo' fue en el encuentro que España disputó ante Países Bajos
Manolo 'el del Bombo', el aficionado más conocido de la selección española, ha muerto este jueves a los 76 años de edad después de pasar varios días ingresado en el hospital a causa de unos problemas respiratorios.
Manolo 'el del Bombo' no se perdía ningún partido de la selección española y su última aparición pública fue en Mestalla, en el encuentro que España disputó ante Países Bajos, a finales de marzo de este año.