Muere Manolo 'el del Bombo' a los 76 años

Manolo 'el del Bombo', el aficionado más conocido de la selección española, ha muerto este jueves a los 76 años de edad después de pasar varios días ingresado en el hospital a causa de unos problemas respiratorios.

Manolo 'el del Bombo' no se perdía ningún partido de la selección española y su última aparición pública fue en Mestalla, en el encuentro que España disputó ante Países Bajos, a finales de marzo de este año.