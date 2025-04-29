Todos los aeropuertos de Aena están operativos pero recomiendan a los viajeros consultar el estado del vuelo

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Aena ha informado este martes por la mañana de que los aeropuertos de su red siguen operativos, aunque recomienda a los viajeros que comprueben el estado del suyo quiere con las respectivas aerolíneas por si hay reprogramaciones como consecuencia del apagón eléctrico general de ayer.

Según ha explicado la empresa en un comunicado, esta noche los aeropuertos han adaptado sus horarios a las necesidades de los pasajeros reprogramados y ha añadido que no se han producido «aglomeraciones significativas» en las terminales.

En el aeropuerto del Prat, se han suspendido algunos vuelos tanto de salida como de llegada, como por ejemplo vuelos de Vueling que tenían que llegar de Elche, Málaga, Bilbao, Sevilla y Valencia. También se han suspendido dos salidas hacia Bruselas operadas por Ryanair y dos más de Vueling, así como otros vuelos hacia Santiago y Sevilla, y el de United Airlines a Newark (Nueva York). Además, también constan algunos retrasos, como el de un vuelo hacia Madrid operado de forma compartida de Vueling e Iberia y un retraso de un vuelo de Wizzair en Roma.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha puntualizado que las cancelaciones con Bruselas pueden tener más que ver con una huelga general en Bélgica.

Puente ha explicado esta mañana que durante esta noche los aeropuertos han adaptado sus horarios a las necesidades de los viajeros y que las instalaciones se mantuvieron operativas gracias a los grupos electrógenos y a la activación de los protocolos de contingencia. De hecho, todos los aeropuertos ya se han podido conectar a la red, excepto el almeriense, que todavía depende de los grupos electrógenos.

Con todo, el ministro ha comentado que se espera que se puedan reubicar los pasajeros de los vuelos afectados por el apagón de ayer. Durante la jornada, operaron el 93% de los vuelos comerciales así como la totalidad de los vuelos de largo radio, excepto un Barcelona-Filadelfia.

Según ha añadido, las principales incidencias tuvieron que ver con los accesos en transporte público hasta las instalaciones y por la limitación del espacio aéreo por las regulaciones de Enaire, hecho que causó algunas cancelaciones. En relación a las pernoctaciones de los viajeros afectados por estas cancelaciones, Puente ha asegurado que durante esta noche no se han producido aglomeraciones y los servicios a los pasajeros «funcionaron bien».