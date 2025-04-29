Red Eléctrica descarta un ciberataque y vincula el apagón a un problema en el sistema de generación

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Red Eléctrica ha descartado este martes que el apagón general que ha sacudido España durante las últimas horas se deba a un ciberataque. Según ha apuntado el director de Serveis en la Operación de la compañía, Eduardo Prieto, el origen del colapso eléctrico podría estar ligado a un problema al sistema de generación que se inició en el suroeste del país.

Por otra parte, ha prometido que la compañía aplicará «las medidas necesarias» para evitar que se pueda repetir un incidente similar. De hecho, ha reconocido que unas buenas interconexiones con los países vecinos mejoraría la seguridad del sistema eléctrico español. Red Eléctrica ha anunciado este martes que esta mañana se ha normalizado el funcionamiento del sistema eléctrico peninsular.