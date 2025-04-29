Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Red Eléctrica ha conseguido recuperar esta mañana a las séis el 99,16% de la demanda eléctrica a la península, según ha informado en un mensaje en las redes sociales. En concreto, la producción energética a primera hora era de 21.265 MW. En todo caso, Red Eléctrica sigue trabajando para retomar completamente el servicio. El 100% de las subestaciones de la red están restablecidas. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y las vicepresidentas María Jesús Montero i Sara Aagesen se reunieron lunes por la noche con la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor.

La segunda jornada después del apagón ha empezado con un restablecimiento progresivo del suministro que era del 82,4% a las 2.50h y que ha llegado al 87,37% a las 4.00h y al 92% a las 5.00 h.. Red Eléctrica ha afirmado que sigue trabajando para recuperar la normalidad.