Las operadoras de telefonía siguen trabajando para recuperar totalmente el servicio

Las operadoras de telefonía siguen trabajando este martes para recuperar el 100% de la conectividad y el servicio después del apagón general de ayer que también dejó prácticamente sin conexión móvil ni de datos al conjunto del Estado.

Así, fuentes de Vodafone han explicado a ACN que, de acuerdo con los datos correspondientes a las siete de la mañana, se ha recuperado el 95% del tráfico móvil y ya dispone del 82% de los nodos activos. En el caso de Cataluña, el servicio ya funciona al 92%, en las Islas Baleares ya es del 100% y en la Comunidad Valenciana al 81%.

Por su parte, fuentes de MasOrange han señalado que siguen trabajando para recuperar el servicio con la «mayor brevedad posible». «En estos momentos todas las provincias españolas disponen de conectividad con más de un 90% del servicio recuperado fijo y móvil. Seguimos trabajando para recuperar el 100% de nuestros servicios», han añadido fuentes de la compañía, que recientemente ha fusionado a las operadoras Orange y Masmóvil.

Por su parte, Telefonica todavía no ha actualizado a información sobre el estado de su servicio, mientras que Digi ha informado que la mayoría de sus clientes que los servicios de fibra y móvil ya se presta con normalidad.