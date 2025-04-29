El CGPJ suspende los plazos procesales en todo el estado este lunes y martes

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha suspendido este lunes y martes los plazos previstos en las leyes procesales en los órganos judiciales de todo el estado español a consecuencia del apagón eléctrico de este lunes. En un comunicado, ha añadido que esta suspensión no impedirá la realización de actos procesales «urgentes e inaplazables» o para la tutela de derechos fundamentales, así como aquellos que se puedan celebrar con todas las garantías.

Cada órgano judicial valorará, en función de sus circunstancias concretas, la conveniencia de suspender vistas y actos procesales señalados para este martes. Además, se considerará justificada la no asistencia de abogados, partes o personas obligadas a comparecer.