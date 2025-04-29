Alimentos que tendrías que tirar después del apagón general

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Una de las preocupaciones más grandes para los ciudadanos debido al apagón general de ayer era que pasaba con los alimentos que tenían en casa, concretamente, los del frigorífico. Y es que nadie se esperaba que el corte de electricidad durara tantas horas. Por eso, los expertos alertan de que muchos de los alimentos que hay en los congeladores y la nevera podrían estar en mal estado, por lo que podrían provocar intoxicaciones alimentarias.

Un aspecto muy importante durante un corte de luz es no abrir muchas veces la nevera, para evitar que pierda el frío. Un refrigerador correctamente sellado puede conservar temperaturas adecuadas hasta cuatro horas sin electricidad, mientras que un congelador lleno puede mantener los alimentos seguros durante 48 horas, o 24 horas si está a media capacidad, según indica el Servicio de Inspección y Seguridad de Alimentos norteamericana (USDA).

Productos a descartar

Lo más importante de todo, según las autoridades sanitarias, es no probar ningún alimento para comprobar si está en buen estado. En caso de duda, lo más seguro es tirarlo directamente.

Entre los productos que se tendrían que tirar hay:

- Lácticos, leche y quesos frescos

- Huevos

- Carnes, aves y mariscos, tanto crudos como guisados

- Salsas, rellenos y caldos líquidos

- Ensaladas

- Conservas abiertas

- Embutidos y productos cárnicos procesados

- Sobres de comida precocinada

- Ensaladas con mayonesa o salsas cremosas

- Frutas y verduras abiertas/cortadas

Alimentos seguros

Entre los productos que si son seguros a pesar del apagón general, ya que son más resistentes a las fluctuaciones de temperatura hay:

- Quesos duros y curados

- Mantequilla y margarina

- Frutas y verduras enteras

- Zumos de fruta envasados

- Hierbas y especies frescas

- Setas sin cocinar

- Cremas de fruta seca como la de cacahuete o de cacao

- Productos de panadería o bollería sin rellenos cremosos

Alimentos del congelador

Los alimentos que están completamente congelados (duros al tacto y con cristales de hielo visibles) generalmente pueden volver a congelarse con seguridad. Sin embargo, aquellos que se han descongelado parcialmente pero mantienen una temperatura inferior a 4°C pueden cocinarse inmediatamente. Los productos que han superado esta temperatura o hace más de dos horas que están descongelados se tienen que rechazar, especialmente si se trata de carnes, pescado, aves o lácticos.