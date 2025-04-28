Energía
Un apagón de electricidad afecta en toda España
En torno a las 12 del mediodía se ha producido un corte de electricidad que ha afectado a todo el país
Un corte de electricidad ha afectado gran parte del país este lunes al mediodía. En torno a las doce del mediodía, ha habido un paro del suministro eléctrico. Ordenadores, móviles y tablets también se han quedado sin cobertura.
En Tarragona, las empresas han tenido que detener sus actividades.
En estos momentos se desconocen las causas que han producido este paro generalizado del suministro eléctrico.