Societat
Illa espera recuperar "totalment" el subministrament "en les pròximes hores" i començar el dimarts "amb normalitat"
Mossos posa 7.120 agents per a la nit i encara es treballa en l’evacuació de 5 combois ferroviaris
Salvador Illa espera poder recuperar "totalment" el subministrament elèctric al conjunt de Catalunya "en les pròximes hores". Així ho ha assegurat el president de la Generalitat aquest dilluns al vespre, després de la tercera reunió del comitè de crisi per l'apagada.
En una compareixença davant dels mitjans, el cap del Govern ha subratllat "l'excepcionalitat" de la situació, ha apel·lat a la "prudència" i ha dit que el restabliment serà "progressiu".
D'altra banda, Illa també ha informat que Mossos desplegaran 7.120 agents per a la nit i que encara treballen en l'evacuació de cinc combois ferroviaris. Aquesta nit es tornarà a reunir el comitè de crisi, al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT).