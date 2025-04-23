El féretro del papa Francisco llega a la basílica de Sant Pere, donde empezará la capilla ardiente

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El féretro del papa Francisco ha llegado poco después de las 9.30 horas a la basílica de Sant Pere del Vaticà, donde se ha instalado la capilla ardiente. El ataúd con los restos del pontífice ha salido de la residencia de Santa Marta, donde residía, después de un momento de oración presidido por el cardenal Kevin Joseph Farrell. Minutos después de las nueve de la mañana ha empezado la procesión que ha trasladado el féretro, llevado a hombros y custodiado por la Guardia Suiza Pontificia, hasta la plaza de Sant Pere, pasando por la plaza de Santa Marta y por la de los Protomártires Romanos.

Poco después de las 9.30 horas, el féretro ha entrado en la basílica por la puerta central acompañado de los aplausos de los millares fieles que había en la plaza.

Una vez dentro, el ataúd se ha depositado en el altar de la Confesión y ha tenido lugar una ceremonia litúrgica.

El velatorio del cuerpo del papa Francisco durará tres días y el sábado se hará el funeral. Este estará a las 10.00 horas en la plaza de Sant Pere y lo presidirá el cardenal Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio. El papa Francisco será enterrado en la basílica de Santa Maria la Major.