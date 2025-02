En nuestro territorio, la preocupación por mantener una buena salud ósea y articular es cada vez más común entre todo el mundo. Factores como el envejecimiento conducen a una disminución de la producción de colágeno, una proteína esencial que ayuda a fortalecer los huesos, las articulaciones y los cartílagos. Con el paso del tiempo, etapas como el dolor articular, la pérdida de elasticidad en la piel y otros problemas de salud se convierten en desafíos diarios.

Aunque los suplementos de colágeno son una opción popular que encontramos en el mercado español, muchos expertos recomiendan basarse primero en una dieta balanceada, la cual puede ofrecer beneficios naturales sorprendentes. Entre los alimentos que destacan, uno brilla por sus propiedades nutricionales: el kiwi.

El kiwi: más que una fruta exótica

Hace tres décadas, el kiwi apenas figuraba en las despensas de los hogares españoles, ya que era considerado una fruta exótica proveniente de otros continentes. Original de China, fue adoptada en varias regiones del sur del planeta.

Hoy en día, este alimento verde y jugoso se ha convertido en un habitual de la dieta mediterránea. Sin embargo, su vínculo comercial más conocido es con Nueva Zelanda, donde el término "kiwi" no solo hace referencia a la famosa fruta, sino también a un pájaro endémico de ese país. Igual de emblemático que sus propietarios humanos, quienes son coloquialmente apodados "kiwis".

Imagen de archivo de un Kiwi.Pixabay

Beneficios más allá de la vitamina C

El kiwi verde no solo es admirado por su sabor; estudios revelan un contenido en vitamina C doble que el de la naranja. Según investigaciones realizadas por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Otago de Nueva Zelanda, el kiwi no solo contribuye a los requerimientos vitamínicos diarios, sino que también puede estimular la producción de endorfina, mejorando el estado de ánimo.

El renombrado centro de salud estadounidense Mayo Clinic detalla que su ingesta sobresale al aportar una alta cantidad de fibra, potasio y vitamina E. Estos nutrientes convierten al kiwi en un aliado clave para prevenir el estreñimiento y mantener un equilibrio en los niveles de colesterol malo y presión arterial. Además, su capacidad saciante es ideal para quienes buscan evitar el picotéo entre comidas.

Evidencias científicas y beneficios extendidos a España

Aparte de estudios reconocidos, como el publicado en la National Library of Medicine de Estados Unidos, hay un amplio espectro de investigaciones internacionales que avalan estas características positivas del kiwi para nuestra salud.

En España, a medida que esta fruta ha ido ganando terreno, las personas que incorporan kiwi a su dieta diaria han afirmado experimentar mejora en la función gastrointestinal, destacando su eficacia en los procesos digestivos.

Además de ser una fruta consumida fresca, el kiwi ha logrado consolidarse como un ingrediente versátil en las cocinas españolas. Desde batidos revitalizantes hasta ensaladas veraniegas, su introducción en la dieta habitual ha sido celebrada por diversos nutricionistas.

Sus vibrantes beneficios y creciente popularidad en España convierten al kiwi en una opción valiosa para aquellos interesados en mantener un estilo de vida sano, basado en la nutrición natural sin recurrir exclusivamente a los suplementos.