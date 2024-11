El gobierno español aprueba 110 medidas más por valor de 3.765 millones para los afectados por la DANA

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes 110 medidas adicionales por valor de 3.765 millones de euros para los afectados por la DANA de la Comunidad Valenciana y que se añaden a los 10.609 millones de euros del decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros la semana pasada.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sánchez ha destacado que el nuevo paquete de medidas ayudará a 400.000 trabajadores a mantener sus ingresos, a 30.000 empresas a reactivar su actividad y a 100.000 hogares a cubrir sus necesidades básicas. El presidente español ha explicado que el decreto ley aprobado este lunes buscar «reforzar y ampliar» el escudo social y ayudar al tejido productivo de las zonas afectadas.

En la comparecencia posterior a la reunión del Consejo de Ministros, que excepcionalmente se ha celebrado en lunes, Sánchez ha explicado que el gobierno español trabaja en tres fases después de la DANA: respuesta inmediata, la reconstrucción y el relanzamiento.

El presidente español ha aclarado que actualmente se está en la primera y empezando a andar en la segunda y ha desgranado las diferentes medidas tanto desde ámbito social como el laboral destinado a empresas y trabajadores para revertir los efectos del temporal y que se añaden a las ha incluido en el real decreto ley de la semana pasada por valor de 10.600 millones.

En cuanto al primero, Sánchez ha detallado que se extenderán las ayudas por daños en viviendas a los propietarios que no residían pero que los tenían alquilados y que se destinarán compensaciones por la pérdida de pertenencias de los inquilinos y para bienes no considerados de primera necesidad. Así mismo, se anticiparán el 50% de las ayudas a los ciudadanos que las soliciten por no tener que esperar a su tramitación.

Todavía en el ámbito social, el decreto leve incorpora la prohibición de cortar los suministros de luz y gas a los hogares afectados por la DANA y que sus residentes puedan modificar sin ningún coste la modificación o suspensión de los contratos de suministro. Así mismo, Sánchez ha emplazado a las operadoras a compensar a sus clientes por los servicios que no han prestado a raíz de la tragedia.

Extensión del Código Hipotecario de Buenas prácticas

Entre las numerosas medidas citadas por Sánchez durante su exposición, también destaca la extensión del Código Hipotecario de Buenas Prácticas y que recoge la opción que los afectados puedan congelar sus hipotecas a otros 12 meses a los ya previstos en el real decreto de la semana pasada. El código de buenas prácticas se empezó a aplicar el 2022, como respuesta al aumento de la inflación a raíz de la guerra de Ucrania y fue consensuado por con el sector bancario.

También en el ámbito de la vivienda, el ejecutivo español habilitará 150 viviendas de titularidad pública para las familias que se quedaron sin casa en los lugares más afectados por el paso de la DANA. En este sentido, el presidente español ha anunciado una dotación de 25 millones de euros para adquirir nuevas viviendas y ampliar el parque.

Refuerzo de los ERE de fuerza mayor

En el ámbito laboral, Sánchez ha explicado que entre las medidas incluidas en el decreto ley aprobado hoy, que tendrá que ser convalidado por el Congreso en las próximas semanas, se incluye la opción que las empresas puedan aplicar ERE de fuerza mayor si su actividad se ha visto afectada por la DANA, a pesar de no encontrarse ubicado en ninguno de los municipios más golpeados.

Así mismo, se prevé la asimilación de la prestación de incapacidad temporal a la de accidente laboral, sin tener que tener unos años previos cotizados; y una prestación extraordinaria para autónomos. En este último caso, se trata de una ayuda durante tres meses por cese parcial de la actividad y que equivaldrá al 50% de su base de cotización.

200 millones de euros para las explotaciones agrarias

El presidente del gobierno español también se ha referido al sector agrario, que ha visto como el temporal ha dejado muchas de sus plantaciones inservibles y con daños «muy severos». Por eso, ha anunciado una línea de ayudas directas de 200 millones de euros para aquellas explotaciones que no puedan afrontar con normalidad la siguiente campaña o bien tengan unas pérdidas superiores al 40%.

Sánchez ha elogiado el papel de los ganaderos y agricultores, puesto que fueron de los colectivos que desde el primer momento que más ayudaron con sus tractores en las tareas de limpieza y desescombro. «Ahora, tenemos que ayudarlos con la misma determinación», ha dicho Sánchez. En relación a la retirada del barro, el paquete de medidas incluye una partida de 500 millones de euros para financiar un Plan de Acción para retirar los restos acumulados y a reparar las redes de abastecimiento de agua en los municipios afectados.

Por otro lado, el presidente español ha anunciado una línea adicional de créditos ICO de 60 millones de euros por estos sectores y 175 millones de euros destinados a la reparación de infraestructuras agrarias, como caminos y sistemas de regadío, entre otros.

Por el que hace en el ámbito medioambiental, el real decreto prevé un plan de 45 millones para la restauración de la Albufera y las cuencas fluviales afectadas por la inundación y dos millones de euros más para el sector cultural, como cines, librerías y entidades culturales. «La cultura es una necesidad vital para el conjunto de la ciudadanía», ha señalado Sánchez, que ha recordado son ayudas similares a las que ya se aplicaron durante la pandemia.

Ampliación de plantillas

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha explicado que para atender los miles de afectados por la DANA se ampliarán las plantillas a las subdelegaciones del gobierno español, la creación de puntos de atención a las sedes de Correos de los municipios afectados y de una red de oficinas temporales, de las cuales una decena ya están en marcha desde este mismo lunes, según ha asegurado.

En su comparecencia, ha hecho balance de las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora, ha reiterado que el gobierno español «estará con los valencianos todo el tiempo que sea necesario» y ha agradecido la tarea de los trabajadores públicos de las diferentes administraciones.