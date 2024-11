Unos 15.000 voluntarios se movilizan para ayudar a los afectados por la dana

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Unas 15.000 personas han acudido esta mañana del sábado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia para ofrecerse como voluntarios en las tareas de ayuda a los afectados por la DANA. Los voluntarios han hecho cola desde antes de las 7 h, respondiendo al llamamiento del gobierno valenciano, que los instó a ir a este punto de la ciudad de Valencia.

En las primeras dos horas, ya habían salido unas 5.000 personas en un centenar de buses hacia los pueblos más afectados por la catástrofe, donde Protección Civil distribuye las tareas más necesarias. La vicepresidenta valenciana, Susana Camarero, ha dicho que la avalancha de gente ha desbordado las previsiones y ha pedido que no se acerquen más personas porque no es posible absorberlas. El domingo se repetirá el operativo.

La Plataforma de Voluntarios de la Comunidad Valenciana tiene un centenar de personas encargadas de dar instrucciones a los millares de ciudadanos que se han vertido en masa en la Ciudad de las Artes. La cola ha dado la vuelta durante horas en toda la laguna interior del recinto, donde los voluntarios han esperado eternamente hasta que los han derivado en los autobuses. En total, hay un centenar de buses urbanos y autocares que están haciendo los viajes hacia los municipios más devastados por el temporal del martes por la noche.

Los voluntarios han llevado escobas y material para limpiar a los pueblos y ayudar a los vecinos a retirar agua, barro y restos de mobiliario que bloquean calles y casas. Antes de acceder a los autobuses, sin embargo, han pasado un filtro de la Plataforma de Voluntariado, que comprobaba que las escobas fueran adecuadas y, si no, los entregaba resistentes para poder limpiar el barro. También les entregaban una camiseta, guantes y mascarillas para protegerse de posibles infecciones, así como comida y agua para pasar la jornada. El filtro se ha hecho en grupos de entre 20 y 50 personas, que, una vez equipadas, eran derivadas hacia los convoyes.

«Se han superado todas las expectativas, es estremecedor», ha afirmado en declaraciones en la prensa el presidente de la Plataforma, Miguel Salvador, que ha garantizado que nunca en los 35 años de historia de la entidad habían tenido que afrontar un dispositivo como el de estos días. Salvador ha agradecido reiteradamente la respuesta de la ciudadanía y ha pedido que, una vez llegados a los 15.000 asistentes, nadie más se acerque a la Ciudad de las Artes durante este sábado porque no sería viable meterlos en el dispositivo. Quien quiera colaborar, ha dicho, mejor que se una al operativo del domingo a primera hora.

La vicepresidenta Susana Camarero ha reiterado el agradecimiento y ha recalcado un llamamiento a articular la ayuda a través de este dispositivo, «porque es muy importante que el voluntariado actúe de forma arreglada». «Preguntamos si os complace que nadie coja los coches particulares ni vaya a pie a los pueblos afectados, porque hay muchos servicios de emergencia haciendo trabajos indispensables y la movilidad privada puede entorpecer al personal especializado», ha insistido, asegurando que los buses organizados desde la Ciudad de las Artes son «la vía más útil» para poder ayudar a los damnificados por la DANA.

Respecto de las críticas al hecho de que el dispositivo llegue cuatro días después de que la gota fría arrasara numerosos municipios de la Horta valenciana, Camarero ha replicado que el gobierno autonómico ha dado respuesta «desde el primer día». La vicepresidenta ha defendido que el ejecutivo ha garantizado la llegada de comer y agua a todos los municipios «cuando se ha podido llegar». Considera que es «lógico» que la ciudadanía reclame más ayuda, pero ha asegurado que no ha faltado.

Con respecto a la duración del dispositivo iniciado este sábado, Camarero ha evitado avanzar si se mantendrá a partir del lunes, «ya que la situación es tan complicada que hay que ir día a día para ver las necesidades». «Es importante no precipitarnos», ha apuntado.

Ganas de colaborar en medio de la «frustración» y la «rabia»

Los voluntarios que han desbordado el llamamiento de este sábado se han salvo madrugada para sumarse el más bien posible a las tareas de recuperación por la DANA. No imaginaban, sin embargo, que las colas serían tan largas que en muchos casos les harían esperar durante horas hasta poder subir a un bus que los lleve a los municipios afectados. «¡Qué haremos! Lo que es fundamental es que haya gente», ha explicado a la ACN Inocencio, un vecino de Castellón que ha lamentado el «sufrimiento» de los pueblos devastados. Ha aseverado que está «dispuesto a hacer lo que haga falta» para ayudar.

Irene y Gerardo, dos jóvenes que hacían cola con un grupo de amigos, también han mostrado total predisposición. «Me emociona mucho ver a toda la gente que nos hemos movilizado, y no importa si llegamos una hora más tarde, porque lo que cuenta es que podamos ir a los lugares donde realmente hace falta», ha dicho ella, restando importancia a las horas de espera «porque la causa se lo vale». La previsión es que todos los voluntarios movilizados con el centenar de autobuses vuelvan de la zona afectada entre las 14 horas y las 16 horas.

Aparte de los convoyes articulados a través del llamamiento oficial, hasta la Ciudad de las Artes y las Ciencias también se han acercado buses de voluntarios provenientes de otros puntos de la Comunidad Valenciana. Es el caso de cinco autobuses llenos de gente venidos de Vila-real, que a las 9 h llevaban más de una hora esperando que los derivaran a algún destino necesario. «La situación me genera mucha frustración y rabia, porque la coordinación de todos estos días me parece muy incompetente», ha estallado Noelia, que temía no poder llegar a ayudar en ningún sitio por culpa de la lentitud del dispositivo.

«Haremos lo que haga falta, y si hace falta nos quedaremos hasta la noche», ha añadido Rafel, también de Vila-real, que ha criticado que el operativo «llega tarde a todos los pueblos». Este vecino ha destacado el hecho de que mucha gente se haya movilizado a título individual «desde el primer día». «Gracias a ellos han podido empezar a afrontar la recuperación, porque la situación en las zonas afectadas es desoladora», ha añadido.

Miles de voluntarios se movilizan en el operativo organizado por el gobierno valenciano para ayudar a las tareas de recuperación por la danaACN

Miles de voluntarios equipados con escobas y material de recogida se movilizan en el operativo organizado por el gobierno valenciano para ayudar a las tareas de recuperación por la danaACN