Detenido un jugador de ajedrez por agredir a una mujer tras perder una partida

Christopher Yoo, gran maestro de ajedrez de tan solo 17 años de edad, ha sido arrestado después de golpear violentamente a una mujer tras caer derrotado frente a Fabiano Caruana durante un campeonato disputado en San Luis, Estados Unidos.

El jugador estadounidense propinó un puñetazo en la espalda a una mujer que estaba trabajando como cámara. A raíz de la lamentable acción, el St Louis Chess Club expulsó a Yoo de forma inmediata y le prohibió la entrada por «su grave violación del código de conducta y de la política de lugar seguro del ajedrez en Estados Unidos».

Christopher Yoo pidió perdón

Christopher, que fue acusado de agresión en cuarto grado y puesto en libertad bajo la custodia de sus padres, realizó un comunicado para pedir «perdón» por su violenta reacción y, además, explicar que perdió los «estribos» tras ser derrotado ante Caruana.

«Lamento mucho haber golpeado a la cámara. Me decepcionó perder la partida, pero no es excusa. Lamento lo que hice. Fue un grave error. Deseo retroceder en el tiempo, pero no puedo. Espero que la cámara esté bien. Lo único que puedo hacer es ser mejor persona de ahora en adelante. Aceptaré las consecuencias y prometo que no volverá a suceder», recalcó el gran maestro de ajedrez.