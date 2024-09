Gonzalo Boye, sobre Puigdemont: «No se ha entregado en siete años, no se entregará ahora»

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El abogado Gonzalo Boye ha comentado el retorno de Carles Puigdemont el 8 de agosto en Cataluña y ha negado que los Mossos les hubieran hecho saber ninguna intención de dejarlo acudir al pleno de investidura. «A nosotros nunca nos dieron un mensaje así. Ni oficial ni extraoficialmente», ha afirmado Boye en una entrevista en El Nacional.

«Si alguien está preocupado por lo que pasó el día 8, que exija la responsabilidad a los que organizaron este fiasco», ha continuado el abogado, que ha recordado que Puigdemont dijo claramente que no facilitaría su detención. No se ha entregado en siete años, no se entregará ahora», ha lanzado Boye, que también afirma que Illa es presidente porque el Supremo «no permitió a Puigdemont hacer campaña en Cataluña».

«Estoy convencido de que sí, porque Salvador Illa necesitó las muletas de Pedro Sánchez y las cinco jornadas de reflexión para avanzar unos escaños, y el presidente Puigdemont tuvo que hacer su campaña a distancia desde el otro lado de la frontera», ha reflexionado en voz alta el abogado del expresidente de la Generalitat. «En un proceso democrático abierto, con el presidente aquí, veríamos quién es la principal fuerza», ha señalado Boye, que ha lamentado esta nueva intervención de un tribunal en el debate político. «Una democracia no necesita ni jueces ni muletas para que los tutelen. Tan malo es que tutelen a los jueces como tutelen los militares o quien sea», ha comentado el abogado, que igualmente ha dado su visión sobre la no aplicación de la ley de amnistía.

«Este es un caso bastante atípico en el que un poder del Estado se niega a aplicar una ley que ha sido aprobada por otro poder del Estado. Así de simple», ha valorado Boye, que considera que hay una vulneración clara del principio de legalidad y «argumentos espurios» como una supuesta malversación que afectaría a los intereses de la UE. «Si los hechos tienen una afectación en los intereses financieros de la UE, el juez Llarena tiene que dejar el caso y entregárselo a la Fiscalía Europea. ¿Por qué no lo hace?», se ha preguntado en voz alta el abogado, que también lleva la defensa del periodista Pablo González, detenido en Polonia hace dos años y medio bajo la acusación de espionaje y liberado en un reciente intercambio de prisioneros entre los Estados Unidos y Rusia.

«No es correcto que se lo vinculaba con los servicios secretos rusos. En realidad lo que se ha estado buscando durante dos años y medio es que Pablo reconociera una implicación en la trama rusa del proceso, que no existe», ha destapado Boye. «Los servicios de inteligencia polacos querían que reconociera la existencia de una trama rusa y la vinculación de todos nosotros: Boye, Alay, Puigdemont. O sea, que el día que podamos hablar aquí a más de uno se le cae la cara de vergüenza. E incluso la cartera de ministro», ha criticado el abogado del expresidente de la Generalitat, que ha dejado la puerta abierta al hecho de que los servicios secretos polacos actuaran a petición del Ministerio español. «No lo sé, porque también puede ser que los polacos estén muy interesados en la independencia de Cataluña», ha ironizado Boye.