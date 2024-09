Rusia todavía representa un 18% de las importaciones de gas en la UE a pesar de la guerra de Ucrania

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Rusia todavía representa un 18% de las importaciones de gas en la Unión Europea a pesar de la guerra de Ucrania. Así lo indica el informe anual sobre la situación del mercado energético en los 27, publicado este miércoles por la Comisión Europea. Según el documento, Moscú es el segundo mayor exportador de gas natural licuado (GNL) en la UE y el tercero en gas natural. A pesar de todo, Bruselas recuerda que Rusia aglutinaba un 45% de las compras de gas de la Unión el año 2021 -antes del estallido del conflicto- y asegura que la relación con Moscú es ahora totalmente diferente. «Rusia ha perdido capacidad de influencia y no nos puede hacer chantaje», ha subrayado en rueda de prensa la comisaria de Energia, Kadri Simson.

Durante su intervención, la eurocomisaria estonia ha destacado -tal como también aparece en el informe- que las reservas de gas a la Unión de cara al próximo invierno superaron el 90% de su capacidad el 19 de agosto pasado, mucho antes de la fecha límite del 1 de noviembre. «Una de nuestras fortalezas es que ahora tenemos las reservas casi a máxima capacidad, especialmente en los países sin acceso al mar», ha apuntado.

Preguntada por las importaciones de gas ruso, Simson ha recordado que los paquetes de sanciones de la Unión todavía no cubren esta fuente de energía. No obstante, ha reconocido que el historial de sanciones contra Moscú del club comunitario ha estado «sorprendiendo» y no cierra la puerta a aplicar restricciones en el sector en un futuro. «En los últimos años hemos adoptado cosas inimaginables; [...] mientras dure la guerra tenemos que seguir respondiendo», ha dejado claro.

Al mismo tiempo, la eurocomisaria ha celebrado que los precios de la energía se mantengan estables y «significativamente por debajo de» los niveles máximos durante la crisis del 2022 y que el consumo de gas a la Unión se haya reducido un 18% entre en agosto de 2022 y en mayo de 2024.

Avance en renovables

Aparte de los datos sobre la compra y el consumo de gas, el informe de la Comisión pone de manifiesto que las energías renovables siguen ganando terreno a los combustibles fósiles. Según indica el documento, durante la primera mitad del 2024, en torno al 50% de la generación eléctrica en la UE provenía de fuentes renovables.

En este sentido, las emisiones de gases de efecto invernadero a la Unión disminuyeron un 32,5% entre 1990 y 2022.

Si bien Simson se ha felicitado por estos datos y reconoce que el progreso durante sus últimos cinco años de mandato ha estado «excepcional», también ha lanzado un aviso. «Los próximos cinco años son realmente clave para nuestros objetivos [...] y tenemos que completar lo que hemos empezado», ha manifestado.

A propósito de esta cuestión, la dirigente estonia ha lanzado un aviso a un total de 17 países de la Unión -entre ellos Espanya- por no haber enviado una versión definitiva de sus planes energéticos y climáticos a nivel nacional dentro de los plazos establecidos. «Hay que hacer más trabajo», ha advertido.

España y la pobreza energética

Aunque el informe presenta esencialmente datos en la escala comunitaria, en un pequeño apartado aporta un dato en que se indica que España estuvo el país con más pobreza energética el año 2023.

Según indica el informe, un 20,8% de los españoles reconocieron que no podían calentar adecuadamente su casa, más que cualquier otro país y muy por encima de la media europea, que se situó en el 10,6%.

