Un nuevo fármaco oral preserva más tiempo la calidad de vida de pacientes con cáncer de mama

Un nuevo fármaco aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) preserva más tiempo la calidad de vida de pacientes con cáncer de mama. Se trata de capivasertib, desarrollado por AstraZeneca, que en combinación con fulvestrant ha demostrado buenos resultados para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastático con receptor hormonal RH+ y HER2- que presentan una o varias alteraciones de la vía de señalización Akt y que progresan después de recibir terapia endocrina. Según datos publicados este miércoles en la revista 'The Lancet Oncology', las pacientes tratadas con la nueva combinación mantuvieron la calidad de vida durante más tiempo, en comparación con las que recibieron el tratamiento estándar.

Concretamente, las dadas ahora publicadas, que son los resultados reportados por las pacientes, constatan que el tiempo hasta el deterioro de la salud y la calidad de vida en las pacientes tratadas con la nueva combinación -capivasertib y fulvestrant- se alarga con respecto a aquellas pacientes tratadas sólo con fulvestrant, con una media de 24,9 versus 12 meses.

Aproximadamente el 70% de los tumores de mama son del tipo RH+ HER2–, y el 50% de estos presentan a más alteraciones en nada implicados en la vía de señalización Akt. El tratamiento estándar para estas pacientes es la terapia endocrina en primera línea y fulvestrant si la enfermedad progresa.

Como base para la aprobación en Europa del nuevo fármaco han servido los resultados de un ensayo clínico de fase 3 liderado por la doctora Mafalda Oliveira, oncóloga sénior del Hospital Universitario Vall d'Hebron e investigadora clínica del Grupo de Cáncer de Mama del VHIO y los resultados se han publicado en la revista 'The New England Journal of Medicine'. Ante estos resultados y aquellas impresiones reportadas por las mismas pacientes del estudio, la doctora Mafalda Oliveira destaca el perfil "beneficio-riesgo positivo" del nuevo tratamiento.

En tumores RH+ HER2- metastáticos, la primera línea de tratamiento estándar son los inhibidores de CDK4/6 en combinación con terapia endocrina. "Sin embargo, cuando el tumor progresa a esta línea de tratamiento, la gestión de estas pacientes sigue siendo un desafío clínico", explica a la Dra. Oliveira. Les opciones actuales de tratamiento para estas pacientes incluyen el fulvestrant, un fármaco intramuscular degradador selectivo del receptor hormonal de estrógenos, como monoterapia o en combinación con otros fármacos.

"La aprobación del nuevo inhibidor de Akt es una buena noticia para aproximadamente la mitad de los pacientes con cáncer de mama RH+ en Europa que tienen tumores con estos biomarcadores, y es importante que los médicos hagan pruebas e identifiquen a los pacientes elegibles que puedan beneficiarse de esta combinación", afirma la investigadora.

Les datos del ensayo, clave para la aprobación europea del fármaco

El ensayo de fase 3 CAPItello-291 evaluó la eficacia y seguridad de la combinación capivasertib-fulvestrant en 708 pacientes con cáncer de mama avanzado HR+ HER2- previamente tratadas con terapia endocrina enfrente de fulvestrant más placebo. Entre las pacientes reclutadas, se identificó un subgrupo de pacientes cuyos tumores presentaban alteraciones genéticas en la vía Akt (en los genes PIK3CA, AKT1 o PTEN), pero se incluyeron también pacientes en las cuales no se identificaron alteraciones en esta vía en sus tumores y a pacientes de las cuales se desconocía si el tumor llevaba las mutaciones o no.

En el análisis global de pacientes, se observó una disminución del 40% del riesgo de progresión o muerte en el grupo de pacientes tratadas con capivasertib-fulvestrant, comparado con las tratadas con placebo-fulvestrant. La media de supervivencia libre de progresión (el tiempo que pasa entre el inicio del tratamiento y que el tumor vuelva a crecer) fue de 7,2 meses en las pacientes con capivasertib-fulvestrant y de 3,6 meses con placebo-fulvestrant.

En la población de pacientes con tumores con la vía Akt alterada, la reducción del riesgo de progresión o muerte fue del 50%, con una mediana de supervivencia libre de progresión de las pacientes tratadas con la nueva combinación de 7,3 meses enfrente de los 3,1 meses con placebo-fulvestrant. Con respecto a los efectos adversos, los más frecuentes fueron erupción cutánea, diarrea e hiperglucemia, pero globalmente la combinación fue bien tolerada.

Actualmente, se están revisando las solicitudes reguladoras en China y diversos otros países. Indicaciones similares para capivasertib en combinación con fulvestrant ya están aprobadas en los Estados Unidos, Japón y diversos otros países basándose en el ensayo CAPItello-291.

