Avisan de que uno de cada tres adolescentes no cree que enviar fotos de carácter sexual sin permiso es o tenga que ser delito

Un informe de Save the Children ha revelado que uno de cada tres adolescentes no cree que enviar fotos de carácter sexual sin permiso es o tenga que ser un delito. En el caso de los chicos, este porcentaje asciende hasta el 40%, mientras que para las chicas es de un 26%.

Asimismo, un 43% no considera o no está seguro que enviar mensajes de odio sea punible. De nuevo, casi el 50% de los chicos piensa así en relación con un 37% de chicas. Además, uno de cada cuatro dice que no sabría dónde denunciar un caso de violencia en línea. El trabajo, que ha contado con encuestas a 3.315 adolescentes de 14 a 17 años por todo el Estado, también ha mostrado que el 90% de los jóvenes se conectan varias veces al día a Internet o están navegando permanentemente.

El trabajo ha analizado los derechos de la infancia y la adolescencia y su protección en el entorno digital. El objetivo del informe ha sido comprender como se relacionan los niños y niñas con el entorno digital y como se puede garantizar que se cumplan todos sus derechos también en este ámbito, a la vez que están protegidos enfrente de cualquier tipo de violencia.

«La infancia y la adolescencia, de la misma manera que las personas adultas, no pueden separar su identidad a la vida real de aquella que construyen en Internet», ha asegurado Andrés Conde, director de Save the Children. Ha apuntado que aunque el mundo digital ofrece posibilidades para ejercer derechos de los niños y niñas como el derecho a la educación, a la información, a la libertad de expresión o a la asociación, también comporta riesgos importantes: «Es imprescindible abordar esta problemática teniendo en cuenta todas las perspectivas posibles», ha indicado.

En esta línea, el estudio ha determinado que el 58% de los jóvenes usa Internet desde los once años, y casi uno de cada tres desde antes de los diez. Además, sólo tres de cada debe adolescentes ha asegurado tener limitadas las horas de conexión. Un 38% ha afirmado que sus familiares le han explicado los posibles riesgos a los cuales se enfrenta mientras está en la red. Además, un 37% ha reconocido saber como saltarse las medidas de control.

Con respecto a los usos, la mayoría ha dicho que principalmente es para entrar en las redes sociales (79,8%), consumir contenidos (78%) y comunicarse (75%). Les chicas utilizan más la red para escuchar música y ver series, películas o comprar, mientras que los chicos ven más contenido de otros creadores y se informan más. La diferencia mayor se encuentra en los juegos en línea: casi el 75% de los chicos los utilizan, mientras que sólo el 15% de las chicas invierten parte de su tiempo.

Violencia online

El informe ha abordado los diferentes tipos de violencia que puede sufrir la infancia en el entorno digital. Uno de cada tres adolescentes no cree que enviar fotos de carácter sexual sin permiso es o tenga que ser un delito, o no está seguro que tenga que serlo (en el caso de los chicos, este porcentaje asciende hasta el 40%, mientras que para las chicas es de un 26%).

Asimismo, un 43% no cree o no está seguro de que enviar mensajes de odio sea delito (oye, de nuevo, mayor el número de chicos que no cree que estas conductas lo sean o tengan que serlo, situándose en casi el 50% enfrente del 37% de las chicas).

Además, uno de cada cuatro adolescentes ha reconocido que no sabría dónde denunciar un caso de violencia en línea. «Aunque una mayoría identifica ciertas conductas como delitos, no deja de ser preocupante que haya porcentajes significativos que no las identifiquen, ya sea para que piensen que no son delitos, porque piensen que no tienen que serlo, o para que no lo saben. El primer paso para protegerse de la violencia es saber identificarla», señala el director.

Contenido inadecuado

Otro de los principales riesgos a los cuales se enfrentan los adolescentes por internet es el de la exposición a contenido erótico y pornográfico. Así, según el trabajo, seis de cada debe adolescentes ha dicho que ha encontrado este tipo de contenido sin buscarlo. «La exposición a estos contenidos puede tener consecuencias muy negativas para su desarrollo, ya que genera en ellos una percepción de las relaciones sexuales basadas en un modelo patriarcal que incluso erotiza la violencia contra las mujeres», ha manifestado Conde. Ha añadido que estas consecuencias se agravan cuando llevan estas conductas sexuales a sus propias relaciones.

Otro peligro que se evidencia, es el contacto con personas desconocidas. Uno de cada tres adolescentes ha reconocido haber contactado con desconocidos a través de Internet, y un 23% ha dicho que se encontraría con una persona desconocida si se diera la situación. En este sentido la diferencia por género es importante. El 27,4% de chicos ha manifestado que sí que consideraría quedar con personas en que sólo conocen por Internet, mientras que sólo el 17,3% de las chicas lo haría.

Nueva campaña

Save the Children ha lanzado este informe en el marco de su campaña #DerechosSinConexión para concienciar a la sociedad en general de que los niños y adolescentes también se desarrollan en internet, por lo cual tiene que ser un lugar seguro para ellos, garantizando que se cumplan sus derechos. Por eso, la organización pide desplegar todas las medidas que recoge la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y Adolescencia fachada la Violencia (LOPIVI) para proporcionar entornos seguros a la infancia en el entorno digital a la vez que se garantice que se cumplan todos sus derechos.

Save the Children ha destacado que es imprescindible dotar los niños, niñas y jóvenes de herramientas para que estén tan seguros como sea posible en el entorno digital desde las familias y la escuela. Otra medida que ha considerado prioritaria es la de implementar mecanismos efectivos para prevenir la violencia y el acceso al contenido perjudicial en internet. Ha apostado por fomentar la colaboración entre la Administración y las plataformas de Internet para que se aplique la edad mínima de acceso a los servicios y contenidos digitales y el consentimiento para compartir datos de carácter personal.

Finalmente, ha pedido que se implante una educación afectiva y sexual en igualdad de género y diversidad, reglada, desde edades tempranas y adaptada a cada etapa educativa, para que niños y niñas aprendan desde pequeños a tener relaciones más sanas e igualitarias, también en el entorno digital.

