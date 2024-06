Yolanda Díaz dimite como líder de Sumar

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Yolanda Díaz ha anunciado este lunes que dimite como coordinadora de la plataforma Sumar después de los resultados de las elecciones del 9-J, que han otorgado a su formación tres eurodiputados. En un mensaje grabado y sin preguntas, Díaz ha admitido que los comicios han servido de "espejo" después de meses en que ha admitido que no ha hecho "las cosas que tenía que hacer" y las que "mejor sabe hacer". "Es mi responsabilidad", ha apuntado, y "me hago cargo". Segundos hasta ahora líder de la plataforma, ahora hay que abrir un debate que tiene que ser "colectivo" tanto a Sumar como las formaciones que la integran. La renuncia sólo es a los cargos orgánicos de la plataforma, y seguirá como vicepresidenta segunda del gobierno español y ministra de Trabajo.

Díaz no compareció este domingo por la noche cuando ya se conocían los resultados de su plataforma y el coste que ha tenido la división entre Sumar y Podemos. Lunes, y después de reunir la dirección de la plataforma, ha querido recordar que hace un año dio un "paso adelante" para liderar el nuevo proyecto, pero ha reconocido que los resultados de los últimos comicios demuestran que el espacio todavía tiene "mucho a avanzar".

"Mi obligación es garantizar que el gobierno progresista convierta la oleada de odio y desafección en una ola de derechos y esperanzas", ha dicho, y "en estos meses siento que no he hecho las cosas que tenía que hacer y las que mejor sé hacer, y la ciudadanía lo ha percibido". "En estos meses he tenido la certeza de que la política se dedicaba mucho más a ella misma que a los problemas de la ciudadanía", ha añadido.

En este sentido, ha reconocido que las elecciones del 9-J han servido de "espejo". "La ciudadanía no se equivoca cuando vota, ni si decide no ir a votar", y en este caso y sin duda "es mi responsabilidad" y "me hago cargo".

Por este motivo ha anunciado que abandona el cargo de coordinadora de Sumar, "porque hace falta un debate". "Con esta decisión abro el camino, que tiene que ser colectivo tanto a Sumar como las organizaciones que forman parte", ha dicho.

Sumar obtuvo la quinta posición a las elecciones europeas de este domingo, por detrás de Ahora Repúblicas (ERC, Bildu y BNG) con tres eurodiputados. Recibió el 4,65% de las papeletas, 811.545 votos, sólo 11.000 más que Se Acabó la Fiesta.

La división del espacio con Podemos, que este domingo recibió 2 eurodiputados y 571.902 votos con el 3,28% de los sufragios, ha hecho perder peso en el espacio que representan las dos formaciones. Concretamente, suman un escaño menos que ahora hace cinco años.

A las elecciones europeas del 2019 Sumar no existía, y Podemos recibió seis escaños con casi un millón más de votos de la suma actual de Podem y Sumar, 2.258.857 papeletas y un 10,07% del total.

El 9-J ha sido cuarto revés electoral para la formación de Yolanda Díaz en cinco meses. De hecho, Yolanda Díaz ni siquiera estuvo en la sede electoral al lado de la candidata, Estrella Galán.

La lista electoral del 9-N tensó los equilibrios internos de la plataforma, formada por Más Madrid, Compromiso, los comunes e IU. Precisamente IU y Más Madrid le ha recordado este lunes que los resultados "son malos, sin matices".

El número cuatro de las listas, Manu Pineda, que no ha sido elegido, ha hecho público un mensaje donde ha afirmado que toca "reflexionar profundamente" sobre el papel del espacio político.

Agradecimientos de Mónica García

La ministra de Sanidad y portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha agradecido el gesto de Díaz, que da "un paso al lado para dar un paso adelante". "Gracias por su trabajo y tu valentía", ha escrito a X, "tenemos la mejor vicepresidenta y ministra de trabajo para seguir enarbolando las mejores políticas progresistas, y seguiremos trabajando con más impulso que nunca desde el gobierno de coalición".

Te puede interesar: