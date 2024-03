Un 88% de los profesionales ve positivo el teletrabajo y un 58% cambiaría de trabajo si no pudiera hacerlo

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Un 88% de los profesionales considera positiva la experiencia del teletrabajo y hasta un 58% cambiaría de trabajo si no pudiera hacer. Estas son dos de las principales conclusiones de la tercera edición del estudio 'Teletrabajo: una realidad después de la pandemia', dirigido por Aline Masuda y presentado este martes al EADA Business School. En la actualidad, la fórmula más habitual de teletrabajo es la de uno o dos días a la semana (52% del total) y la mayoría de los que teletrabajan (un 53%) considera que no hay barreras para hacerlo desde casa. No obstante, un 27% de las empresas ha reducido de manera significativa el trabajo desde casa en el último año y un 7% de las compañías ha optado directamente por eliminarlo, según el informe.

La investigación –que ha contado con la colaboración de Edgar Quero y Luciano Strucchi, investigadores y alumnos de EADA- ha contado con uno muestra de 638 encuestas a profesionales mayores de 18 años, un 63% de los cuales directivos. El estudio nació en 2020 con la adopción forzosa del teletrabajo, tuvo una segunda edición en 2021 y ahora pone sobre la mesa una tercera entrega (2024), una vez superada la pandemia y las restricciones de movilidad. De hecho, el 91% de los encuestados asume que el teletrabajo es una opción que ha llegado para quedarse y un 18% asegura que hace teletrabajo todos los días de la semana. «Tal como pasa con la administración de medicamentos, es esencial encontrar la dosis idónea», ha apuntado a la profesora de EADA y directora del estudio, Aline Masuda.

«El dilema actual no es si utilizamos el teletrabajo o no, sino cuál es la proporción adecuada para mejorar el rendimiento y la vida de los profesionales», ha recalcado Masuda. Uno de los aspectos destacados en el análisis de las dos ediciones anteriores hacía referencia a cuáles habían sido las barreras principales que dificultaban el teletrabajo. Actualmente, podemos hablar de una mejora clara y desde todos los puntos de vista. El 53% de los encuestados sentencia que ya no existen realmente barreras para trabajar desde casa, una cifra que era del 26% en 2021 y del 24% en 2020. Lo mismo pasa con otros problemas destacados entonces, como las interrupciones familiares (que pasan del 42% al 12% actual), el espacio físico o la conectividad.

Sólo el 27% de las empresas asume el coste del teletrabajo

«Sin duda, hemos aprendido de la experiencia, en este caso inicialmente forzada por las circunstancias. Tanto las empresas como los profesionales hemos ido adquiriendo habilidades que nos permiten aprovechar la modalidad del teletrabajo», ha comentado la directora del estudio. No obstante, y a pesar de la gran aceptación del teletrabajo, una tercera parte (34%) de las organizaciones ofrecen una considerable resistencia al respecto, reduciendo o eliminando esta posibilidad. «Eso muestra que algunas empresas no están viendo lo que sus colaboradores quieren», ha lamentado Luciano Strucchi. Otros aspectos a mejorar después de cuatro años de teletrabajo es que un 39% de las empresas no permite elegir la modalidad de trabajo y sólo el 27% asume sus costes (electricidad, wifi...).