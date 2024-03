La Esquela más viral en las redes

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Aunque una esquela es un texto triste y solemne, escrito normalmente por los familiares del difunto, hay personas que dejan redactada su propia esquela. Es el caso de Manuel Brañas, que murió la semana pasada. Su necrológica, redactada por él mismo con un toque de humor, se publicó en ‘La Vanguardia’ y se ha hecho viral a las redes después de llamar la atención de algunos lectores.

La esquela íntegra de Manuel Brañas González

«Bueno. Ha llegado el día. Tenía por costumbre leer las necrológicas -un deporte como otro cualquiera- hasta hoy, 9 de marzo, que aparece la mía. Conocido como ‘el Vanguay’, ‘el zorro de Sants’ o ‘el marqués’, me despido de todos vosotros: Tere -mi Ojitos de Platino-, Agus y Núria, Juan Manuel y Cristina, y mis nietas Laura, Raquel y Meritxell. ¡Ah! Y la Cuqui, mi perrita», empieza el texto.

«Me lo he pasado genial. Reconozco que a veces me ha gustado tocaros los cojones, pero he sido buena gente. Para finalizar, no quiero olvidarme de mi equipo: el Barça. He disfrutado de grandes noches de fútbol con bocata de bacon brutal y cerveza -que me perdone su majestad el colesterol-, pero ahora no deja de darme disgustos xDDD. Os dejo que San Pedro me está reclamando para echar un dominó; ya le he anticipado que voy a pegar un cierre de tres pares. Un beso para todos», concluye