Un vaso de zumo de naranja ayuda a comer menos

Un vaso de zumo de naranja antes de una comida rica en calorías ayuda a comer menos, por su capacidad saciante, y a controlar mejor la glucemia durante el día, según un estudio de la Universidad Metropolitana de Toronto (Canadá).

Los autores, dirigidos por el profesor Nick Bellissimo, han destacado que la respuesta glucémica «fue menor tras el zumo de naranja 100% en comparación con la bebida de naranja cuando se corrigieron los gramos de hidratos de carbono disponibles», informa Fruit Juice Science Centre (FJSC) en un comunicado.

«El mecanismo puede deberse al alto contenido de polifenoles del zumo de naranja 100%, que han demostrado atenuar la respuesta glucémica», han añadido.

Una bomba de vitamina C

La naranja es ampliamente conocida por su alto contenido de vitamina C, y su jugo no es una excepción. La vitamina C es esencial para el sistema inmunológico, ayudando a combatir resfriados y enfermedades, así como a mantener la salud de la piel y las encías. Un vaso de zumo de naranja recién exprimido proporciona una buena dosis de esta vitamina, lo que lo convierte en un aliado invaluable para fortalecer nuestras defensas naturales.

Río en antioxidantes

Además de la vitamina C, el zumo de naranja contiene una variedad de antioxidantes que ayudan a combatir los radicales libres en el cuerpo. Estos compuestos ayudan a prevenir el daño celular y pueden reducir el riesgo de enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas y cáncer. Optar por un vaso de zumo de naranja fresco es una forma fácil y deliciosa de incorporar estos antioxidantes en nuestra dieta.

Hidratación

El zumo de naranja es una excelente manera de mantenerse hidratado, especialmente durante los meses más cálidos del año. A diferencia de las bebidas azucaradas y carbonatadas, el zumo de naranja es naturalmente refrescante y está lleno de electrolitos que ayudan a reponer los niveles de líquidos en el cuerpo. Además, su sabor dulce y cítrico lo hace más agradable de beber, lo que puede alentar a las personas a consumir más líquidos a lo largo del día.

Fuente de nutrientes esenciales

Además de la vitamina C, el zumo de naranja también es rico en otros nutrientes esenciales, como el potasio, el ácido fólico y la vitamina B6. Estos nutrientes desempeñan un papel crucial en la salud del corazón, la función cerebral y la producción de energía. Incorporar el zumo de naranja en nuestra dieta regular puede ayudar a garantizar que obtengamos una amplia gama de vitaminas y minerales para mantenernos saludables y enérgicos.