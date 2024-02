Usuarios de Rodalies, sobre la huelga de Renfe y Adif: «El servicio es tan pésimo que si fuera bien la notaríamos»

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

La huelga de Renfe y Adif convocada por CCOO se ha notado este viernes en los andenes de las estaciones de trenes de Cataluña. Con todo, los usuarios habituales han detallado que están acostumbrados a retrasos y por eso, no han notado especial incidencia. «Los días de huelga no noto gran diferencia. El servicio es tan pésimo que si fuera bien la notaríamos», decía una de las pasajeras de la línea R1. Algunos usuarios han afirmado que se ha podido sentar mejor que otros días porque «la gente se ha buscado otras opciones» por el paro. Otros usuarios han notado tiempos de espera más largos en los habituales o han tenido que hacer cambios de planes porque el trayecto que querían hacer ha sido cancelado.

El paro reclama la eliminación de las categorías de ingreso a Renfe y la implementación de la jornada de 35 horas en Adif.

La jornada de huelga en Alrededores ha sido un día habitual para Blanca Rissech, que va desde Masnou (Marisma) en Barcelona. «No noto gran diferencia» , ha dicho esta usuaria que incluso ha ironizado ha viajado «mejor que otros días» porque se ha podido sentar.

Precisamente, en la localidad maresmense se dirigía otra pasajera, Greidis que ha explicado que «normalmente» llega tarde al trabajo. Esta usuaria habitual del transporte público, no se fía de Renfe ni cuando hay paradas ni cuando es un día normal porque lleva 20 minutos esperando un tren de la línea R1, y «a la aplicación dice que tenía que pasar hace más de 10 minutos».

Además, ha lamentado que se acumule el paso de convoyes. «A veces pasan todos juntos, cada cinco minutos, y después se tiene que esperar 30 minutos», ha dicho.

No todos los usuarios, sin embargo, han notado afectaciones. La alteración del servicio no ha afectado a Manuel López, que llega a la capital catalana procedente de Sant Andreu de Llavaneres (Maresme), porque su tren ha pasado a la hora. López ha indicado que al llegar a la estación ha escuchado por megafonía que había huelga y se ha «sorprendido», pero que, finalmente, no ha alterado la llegada al trabajo.

En cambio, Jordi Corominas llegará una hora y media más tarde este viernes por la tarde en su casa, en Girona: «Me afecta a la vida normal, a la hora de comer, ir a ver a mi madre. Me lo complica un poco». Su tren de Adelante de vuelta en Girona lo han cancelado y le ha costado encontrar billetes porque «el siguiente disponible va más lleno».

Corominas se ha quejado de que el servicio de alta velocidad tendría que tener «más convoyes» en los horarios del viernes al mediodía: «Somos muchos los que queremos devolver en Girona», ha dicho.

Un seguimiento inferior al 3%

La jornada de paradas del servicio ha tenido un seguimiento en el turno de la noche y la mañana de un 2,68%, según han detallado fuentes de Renfe. Los servicios mínimos decretados en Rodalies -66% de 6 a 9.30 horas y de 17 a 20.30 horas y 33% el resto del día- se están cumpliendo, apuntan las mismas fuentes.

Los servicios mínimos de los trenes de media distancia son del 65%, en los de AVE del 73% y en los trenes de mercancías son sólo del 25%.

Más paros este mes

La huelga de este viernes no será la única este mes de febrero. UGT y CCOO convocaron dos jornadas más los días 16 y 17 y que viene motivada por «haber reclamado reiteradamente la necesidad imperante de personal en Rodalies».