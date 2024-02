La denunciante de Alves estaba «segura de lo que iba a hacer pero después se arrepintió», según un trabajador de Sutton

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Un trabajador de la discoteca Sutton de Barcelona ha asegurado este martes en el juicio contra Dani Alves por agresión sexual que la denunciante dijo, después de los hechos, que había entrado al lavabo voluntariamente pero que después se había «arrepentido».

Este vigilante auxiliar ha explicado que atendió a la víctima después de los hechos y le curó la herida de la rodilla. Él no habló con ninguna de las tres chicas, pero escuchó como la víctima decía a su amiga y a su prima que «estaba segura de lo que iba a hacer», pero en un momento determinado se «arrepintió». Varios testigos más han confirmado que la chica estaba en estado de shock, que le costaba explicarse y que no quería denunciar para que no se hiciera público su nombre.